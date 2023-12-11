انت الان تتابع خبر إصابة 17 شخصاً جراء تصادم قطارين في إيطاليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتسبب الحادث أيضاً بتوقف حركة المرور بين كاستيلبولونيا وفورلي، بينما لم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى الاصطدام بين القطارين.

وتسبب الحادث في اضطراب مروري على طول الطريق المذكور، بما في ذلك القطارات بين الأقاليم والقطارات العالية السرعة وبين المدن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.



وذكرت "فرانس برس" أن حادث تصادم القطارين وقع شمال شرقي إيطاليا، وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء التي أشارت إلى عدم وجود إصابات خطيرة.