انت الان تتابع خبر افتتاح 30 مدرسة مؤهلة في بابل والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "المديرية العامة للتربية في محافظة بابل أحرزت تقدُما ملحوظا في مجال الأبنية المدرسية بعد افتتاح ثلاثين مدرسة تم ترميمها من تخصيصات قانون الأمن الغذائي للدعم الطارئ تحت إشراف المدير العام للتربية مهدي صالح العوادي".



وأضافت ان "الملاكات الهندسية البابلية باشرت اعمال الترميم والتأهيل الشامل للمدارس مطلع شهر آب الماضي مُسخرة الجهود والامكانيات لإنجاز المهام المكلفين بها خلال فترة وجيزة، وسط متابعة وزارية حثيثة وتأكيدات بتوفير بيئة مناسبة للطلبة".

