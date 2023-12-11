انت الان تتابع خبر العراق على موعد مع الأمطار.. تعرف على طقس الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "غداً الثلاثاء سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائم مع تساقط أمطار خفيفة، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون غائم جزئي، درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وبينت الهيئة ان "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأربعاء المقبل غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق".

وأشارت الى ان "طقس الخميس صحو مع بعض الغيوم درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بالمنطقة الوسطى، درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأوضحت الهيئة ان "طقس الجمعة المقبلة الطقس صحو درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، اما في المنطقتين الشمالية والجنوبية الطقس صحو درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

