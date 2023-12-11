زيلينسكي يلتقي مع قادة من أميركا اللاتينية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ثلاثة من قادة دول أميركا اللاتينية، الأحد، في محاولة لحشد الدعم لبلاده.

ودعا زيلينسكي باراجواي والإكوادور إلى المشاركة في الاجتماع الرابع لمستشاري الأمن القومي في يناير المقبل لتنفيذ صيغته للسلام، وهي خطة تتألف من 10 نقاط.

وخلال لقاءات مع رئيس أوروجواي لويس لاكالي بو ورئيس باراجواي سانتياجو بينا ورئيس الإكوادرو دانيال نوبوا، قال زيلينسكي إنه يرغب في انضمام أكبر عدد ممكن من دول أميركا اللاتينية إلى المبادرة.

وأوضح الرئيس الأوكراني لنوبوا أن "الدعم والصوت القوي من أميركا اللاتينية للشعب الأوكراني مهمان للغاية بالنسبة لنا".

وحضر زيلينسكي، الأحد، تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي.