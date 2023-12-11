"أنتي اللي سرقتي الدولارات".. كيف انتقمت ربة منزل من سلفتها في بني مزار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بني مزار، بمحافظة المنيا، جريمة قتل مأساوية، عندما أقبلت سيدة على قتل طفل عمره 5 سنوات بعد اتهامها بسرقة 400 دولارًا.

في حلقة جديدة من "دماء أسرية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل طفل نهاية 2020، بسبب خلافات بين والدته وزوجة عمه.

المتهمة هي سلفة والدة الطفل المجني عليه "متزوجتان من شقيقان" وتقيمان في منزل واحد بإحدى قرى مركز بني مزار.

والدة الطفل المجني عليه تقيم رفقة أبنائها، فزوجها يعمل بالخارج وتحديدًا بالمملكة العربية السعودية، وقبل واقعة القتل أرسل لها زوجها مبلغا ماليًا بقيمة 400 دولارًا.

بعد أيام قليلة من إرسال المبلغ المالي، اكتشفت الزوجة اختفائه من شقتها فاتهمت سلفتها "المتهمة" بالسرقة، ما تسبب في خلافات بينهما.

مباشرة قررت المتهمة الانتقام من سلفتها بسبب اتهماها بالسرقة، وقررت خطف الطفل، فقامت بخنقه ووضعه في جوال ثم تخلصت من الجثة بإلقائها بمنطقة زراعات القرية بالإتفاق مع والدتها، كي تنتقم منها.

بعد عمليات بحث مكثفة تمكن أهالي القرية من العثور على جثة الطفل، وبإبلاغ قوات الأمن تم إجراء التحريات اللازمة التي توصلت إلى أن زوجة عم الضحية هي وراء اتكاب جريمة القتل.

بضبط المتهمة ووالدتها ومواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفتا بارتكابهما الواقعة وقررت المتهمة الأولى وعمرها 22 عامًا، بإرتباطها بصلة قرابة بوالدة الطفل المجني عليه "سلفتها" ووجود خلافات سابقة بينهما لقيامها بالاستيلاء منها على مبلغ مالي، وأنه أثناء تواجدهما بسوق القرية، قامت والدة الطفل بتفتيشها واستخراج المبلغ من بين طيات ملابسها والتشهير بها أمام الأهالي فعقدت العزم على الانتقام منها بقتل ابنها.

أضافت المتهمة أن والدتها تبلغ من العمر 50 عاما، اشتركت معها في استدراج الطفل المجني عليه إلى عشة بقطعة الأرض محل العثور على جثته، وقامتا بمحاولة خنقه باستخدام قطعة من القماش "إيشارب حريمي" إلا أنه قام بالصراخ فقامتا بكتم أنفاسه، حتى فارق الحياة.

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بالعثور على جثة طفل عمره 5 سنوات، ملقاة بقطعة أرض مجاورة للزراعات، ولا توجد بالجثة إصابات ظاهرية، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى العام.

من جانبها قررت النيابة حبس المتهمتان على ذمة التحقيقات، فيما جرى إحالتهما إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهما فيما نُسب إليهما من اتهامات تتعلق بالقتل العمد.