صور.. إقبال على اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت لجان الوادي الجديد إقبال الناخبين في الساعة الأولى من فتح اللجان اليوم الاثنين، ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 وسط تكثيف أمني.

كما تصدر المشهد في العدد من لجان الانتخابات السيدات وكبار السن حيث حرصن على المشاركة في الانتخابات بقوة في أول ساعة من فتح اللجان.

كما نظم جماهير الوادي الجديد حشود كبيرة للمشاركة في الانتخابات حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين، وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان الانتخابية من قوات الجيش والشرطة، في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة في الداخل بعد وصول القضاة في مواعيدهم لمقار اللجان وبدء عمل اللجان وفتحها أمام الناخبين.