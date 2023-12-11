بالصور - المواطنون يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

توافد عدد كبير من الناخبين بمحافظة القليوبية على لجان انتخابات الرئاسة بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة على جاهزية تامة للانتخابات الرئاسية والتى يتم متابعتها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة والجولات الميدانية لمتابعة سيرها بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق القليوبية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة.

وشدد"الهجان" على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والصحة وشركات الخدمات وكافة الجهات، ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور.

ورفعت أجهزة الأمن بالقليوبية حالة الطوارئ القصوى لتأمين سير العملية الانتخابية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية.