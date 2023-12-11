صور.. زحام أمام لجان الإسكندرية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت اللجان الانتخابية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، زحام كبير وإقبال من من الناخبين في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر.

ورصدت "الخليج 365"، طوابير ممتدة من الناخبين من مختلف الفئات العمرية في لجان كلية الزراعة في سابا باشا ومحمد كريم ومحمود سامي البارودي، حيث توافدوا عليها منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت، فيما باشرت قوات التأمين من الجيش والشرطة عملية التأمين في ثاني أيام التصويت لاختيار رئيس مصر.

وتضم محافظة الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، و351 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و300 ألف ناخب.