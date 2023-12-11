خارجية ايران: هجمات إسرائيل على سوريا عدوان وانتهاك للقانون الدولي وأي استهداف لمواقعنا لن يبقى دون رد

اشارت وزارة الخارجية الإيرانية الى ان "استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة غير مقبول"، لافتة الى ان "الإدارة الأميركية أثبتت أنها تقف في وجه المجتمع الدولي وليست طرفا لحل هذه الأزمة".

وشددت وزارة الخارجية الإيرانية على ان "الوضع في مجلس الأمن مقلق وهو عاجز عن القيام بواجباته على أفضل وجه في المراحل الحساسة".

ورأت أن "فرض أي مخططات سياسية من خارج منطقتنا على الشعب الفلسطيني غير مقبول"، مضيفة :":لن نتدخل في تحديد مصير الشعب الفلسطيني والحلول السياسية يجب أن تمثل إرادة الفلسطينيين".

وشددت على ان " هجمات إسرائيل على سوريا عدوان وانتهاك للقانون الدولي وأي استهداف لمواقعنا لن يبقى دون رد".