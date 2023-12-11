الجيش الإسرائيلي: اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي

اعلن الجيش الإسرائيلي عن "اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي وسقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة".

هذا ودوت صفارات الانذار في بلدات عدة بمنطقتي الجليل الأعلى والغربي على الحدود مع لبنان.

كما افادت قناة "الجزيرة" عن انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.