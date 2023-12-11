أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، إقفال دوائرها اليوم في ​لبنان​ والبعثات اللّبنانيّة في الخارج، التزامًا بمذكّرة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​. ودعت في بيان، العالم بأسره إلى "وقفة ضمير بوجه جريمة الإبادة الجماعيّة الممنهجة الّتي يتعرّض لها ​الشعب الفلسطيني​ الصّامد تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي في ​غزة​ و​الضفة الغربية​"، مذكّرةً "بما تشهده المناطق الحدوديّة الجنوبيّة اللّبنانيّة من اعتداءات يوميّة على يد ​الجيش الإسرائيلي​، الّتي ذهب ضحيّتها شهداء وجرحى من بينهم عسكريّون، صحافيّون، مسعفون، نساء وأطفال".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية أعلنت التزامها قرار الإقفال: ندعو العالم لوقفة ضمير بوجه جريمة الإبادة الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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