نقولا: لقطع العلاقات بين الدول المطبعة وإسرائيل ووقف ضخ النفط إلى كل دولة تدعمها

توجّه النّائب الأسبق ​نبيل نقولا​، إلى "العرب والدّول الّتي تعتبر نفسها مؤيّدة للقضية الفلسطينية"، قائلًا: "هناك حلّ واحد يوقف النّزف في ​غزة​ المظلومة، ويساعد القضيّة الفلسطينيّة".

وأوضح في تصريح، أنّ "أوّلًا على الدّول المطبّعة مع ​إسرائيل​ أن تقطع علاقاتها مع هذه الدّولة، وثانيًا على الدّول العربيّة المصدّرة للنّفط أن توقف الضّخّ إلى كلّ دولة تدعم هذه الدّولة المجرمة، خصوصًا الدّول الأوروبيّة الدّاعمة"، مؤكّدًا أنّ "هذا هو الحلّ الوحيد، وإلّا كلّ ما تفعلونه يزيد من مآسي غزة والفلسطينيّين".