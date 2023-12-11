الحشيمي: ناقشت مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية والإنمائية التي تهم لبنان خلال زيارتي الى الكويت

اشار النائب بلال الحشيمي الى انه "خلال زيارتي الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، بناءً على دعوة رئيس الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط أمين عام مجلس الأعمال اللبناني بدولة الكويتكريم عادل درويش ، تشرفت بزيارته في مكتبه بمقر المعهد ، حيث قمنا بجولة على مرافقه والتعرف عن كثب على أبرز الأنشطة التنموية التي يقدمها المعهد للدول العربية".

ولفت الحشيمي الى ان "المعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية، مقرها دولة الكويت، تأسست عام 1980، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات الوطنية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر، وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية. ويسعى المعهد إلى تطوير القدرات البشرية وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين أداء التخطيط الإنمائي في الدول العربية من خلال تقديم الخدمات والبرامج ذات الطابع الإنمائي التي تتناسب مع التطورات والتحديات التي يشهدها العمل الإنمائي العربي، وبخبرة تزيد عن الأربعين عاماً، يعمل المعهد كبيت خبرة عربي في مجالات اختصاصاته لتلبية احتياجات الدول العربية من الخدمات الانمائية". واوضح انه "تمت مناقشة مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية والإنمائية التي تهم بلدنا الحبيب لبنان".