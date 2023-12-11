انت الان تتابع خبر انطلاق أكثر من 1500 مشروع خدمي عام 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الساعدي، إن "لجنة الخدمات واللجان المسؤولة عن متابعة هذه المشاريع والحفاظ عليها من أي شبهات فساد ستحاسب وتراقب الأعمال جميعها"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وتابع، أن "نسب إنجاز مشاريع فك الاختناقات المرورية وصلت إلى 40 %"، مشيراً إلى أن "من المشاريع المهمة بناء وحدات سكنية، إذ تم بدء العمل في بناء 4 مجمعات، كل مجمع بواقع 1000 وحدة سكنية، ستوزع للمواطنين من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود في جميع المحافظات".



ولفت الساعدي إلى أنه "مع انتهاء هذا العام ستكون نسب إنجاز المشاريع الخدمية في جميع المحافظات قد تجاوزت 60 % بسبب استمرارية العمل على مدار 24 ساعة، وبمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء".