سوريا تعترض صواريخ إسرائيلية أطلقت على محيط دمشق

نفذت إسرائيل ليل الأحد ضربات استهدفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، من دون أن توقع ضحايا، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 23:05 من مساء اليوم (21:05 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل".

كما أضاف أن القصف استهدف "بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في محيط دمشق بأنه سمع دوي انفجارات لفترة كانت أطول بقليل من سابقاتها.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي "استهدف مواقع لحزب الله اللبناني" في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي في محيط العاصمة السورية، مشيرا إلى أن القصف "كان على ثلاث جولات".