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بولندا تستقبل أكثر من 20 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الإثنين، استقبال 20 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر "راديو بولندا في نشرته الإنجليزية  أن 22 ألفا و700 لاجئ أوكراني عادوا من بولندا إلى بلادهم أمس الأحد. 

يشار إلى أن 17.6 مليون أوكراني فروا من بلادهم إلى بولندا المجاورة بعد اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي، وعاد منهم 15.8 مليون إلى أوكرانيا مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يذكر أن بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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