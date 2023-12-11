جهات إعلامية تستغرب قرار إغلاق الصحف اليوم: كان يجب أن تصدر غداً وعلى صفحاتها تغطية شاملة لليوم التضامني

انتقدت جهات اعلامية قرار نقابة الصحافة اللبنانية بإغلاق الصحف اليوم تضامنا مع الدعوات الدولية والوطنية لاضراب عام في شأن غزة. فالمنطق يقول انه كان يجب صدور الصحف غدا الثلاثاء، وعلى صفحاتها تغطية شاملة لليوم التضامني مع القطاع، وتخصيص هذه الصفحات للاضاءة على المجازر الّتي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني.

واستغربت هذه الجهات كيف تصدر نقابة الصحافة بيانها بالتعطيل، من دون الإشارة فيه إلى الاتفاق مع نقابة المحررين ونقابتي موزعي الصحف والغرافيك ديزاين، كما جرت العادة في كل بيانات العطل الصادرة عن نقابة أصحاب الصحف.