انتقدت جهات اعلامية قرار نقابة الصحافة اللبنانية بإغلاق الصحف اليوم تضامنا مع الدعوات الدولية والوطنية لاضراب عام في شأن غزة. فالمنطق يقول انه كان يجب صدور الصحف غدا الثلاثاء، وعلى صفحاتها تغطية شاملة لليوم التضامني مع القطاع، وتخصيص هذه الصفحات للاضاءة على المجازر الّتي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني.
واستغربت هذه الجهات كيف تصدر نقابة الصحافة بيانها بالتعطيل، من دون الإشارة فيه إلى الاتفاق مع نقابة المحررين ونقابتي موزعي الصحف والغرافيك ديزاين، كما جرت العادة في كل بيانات العطل الصادرة عن نقابة أصحاب الصحف.
كانت هذه تفاصيل خبر جهات إعلامية تستغرب قرار إغلاق الصحف اليوم: كان يجب أن تصدر غداً وعلى صفحاتها تغطية شاملة لليوم التضامني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.