"كتائب القسام": استهدفنا دبابتَي "ميركافا" إسرائيليتين في محور شمال مدينة خان يونس

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا استهدفنا دبّابتَي "ميركافا" صهيونيّتَين بقذائف "الياسين 105"، في محور شمال مدينة ​خان يونس​". وكانت قد أشارت، منذ بعض الوقت، إلى "أنّنا استهدفنا تحشّدات العدو المتوغّلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس، بقذائف الهاون".

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