كشف جهاز الإطفاء والشّركة المشغّلة للقطارات في إيطاليا، أنّ قطارًا فائق السّرعة وآخر إقليميًّا، اصطدما على خطّ سكة الحديد الّذي يربط مدينتَي بولونيا وريميني، ما أدّى إلى إصابة 17 شخصًا على الأقل بجروح طفيفة.
وأكّد متحدّث باسم شركة "ترينيتاليا" الوطنيّة لتشغيل القطارات، لوكالة "فرانس برس"، أنّ الإصابات تقتصر على الكدمات، مشيرًا إلى أنّه "كان تصادمًا بسرعتَين منخفضتَين جدًّا"، لافتًا إلى أنّ التّحقيق جار.
من جهته، أوضح وزير النّقل ونائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، أنّه يتابع الوضع من كثب، ويسعى إلى الحصول على معلومات حول ما حدث والمسؤوليّات المحتمَلة.
كانت هذه تفاصيل خبر 17 جريحًا على الأقل نتيجة تصادم قطارين في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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