الدفاع البريطانية سترسل سفينتين إلى البحر الأسود لمساعدة أوكرانيا بالدفاع عن مياهها الإقليمية

أعلنت ​وزارة الدفاع البريطانية​، أنّ ​بريطانيا​ ستزوّد الدّفاع الأوكراني بسفينتَين، لمساعدة ​كييف​ في اكتشاف الألغام البحريّة الرّوسيّة في ​البحر الأسود​، وتعزيز صادراتها عن طريق البحر.

وأوضح وزير الدّفاع البريطاني غرانت شابس، في بيان، أنّ هاتين السّفينتَين "ستوفّران ل​أوكرانيا​ قدرات حيويّة ستساعد في إنقاذ أرواح في البحر، وفتح طرق تصدير مهمّة".

وأكّد أنّ هذا "جهدًا جديدًا من بريطانيا و​النروج​ وحلفائنا، لتعزيز الوسائل البحريّة لأوكرانيا على المدى الطّويل"، مشيرًا إلى أنّ الهدف هو السّماح لكييف "بالدّفاع عن مياهها الإقليميّة، وتعزيز الأمن في البحر الأسود".

ويتزامن توريد لندن هاتين السّفينتَين، مع إعلان شابس ونظيره النّروجي بيورن أريلد غرام، تحالفًا في مجال القدرات البحريّة. وقد تقرّر هذا التّحالف الجديد خلال الاجتماعات الأخيرة لمجموعة الاتصال الّتي تضمّ نحو خمسين دولة.