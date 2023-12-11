أعلنت القوات الجوية الأميركية، تحطّم مقاتلة أميركيّة من طراز "اف-16 فايتينغ فالكون"، خلال تدريب روتيني، فوق البحر الأصفر في كوريا الجنوبية، بعد تعرّضها "لحالة طوارئ أثناء الطّيران".
وأوضحت في بيان، أنّ "الطيّار قفز من الطّائرة وانتشلته القوّات البحريّة لجمهورية كوريا، وهو واع وفي حالة مستقرّة"، مشيرةً إلى أنّه "سيتمّ تقييم حالته مرّة أخرى في القاعدة العسكريّة". وذكرت أنّه "سيتمّ إجراء تحقيق شامل في الحادث".
من جهته، أكّد قائد "الجناح المقاتل الثّامن" الّذي تتبع له المقاتلة، الكولونيل ماثيو سي غايتكي، "أنّنا ممتنّون لحلفائنا في كوريا لانتشالهم الطيّار، وهو في حالة جيّدة".
يُذكر أنّ في أيّار الماضي، تحطّمت طائرة أميركيّة من طراز "إف-16" أثناء تدريب روتيني في منطقة زراعيّة جنوب سيول. وتمكّن الطيّار من القفز بسلام، ولم يتسبّب الحادث بإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مقاتلة "اف-16" أميركية أثناء تدريب روتيني في كوريا الجنوبية وإنقاذ الطيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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