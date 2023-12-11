تمهيدا لزيارة معبر رفح.. وفد من مجلس الأمن يصل إلى العريش

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل صباح اليوم، الإثنين، وفد تابع لمجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش، تمهيدًا لزيارة معبر رفح البري، الفاصل بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وقبل أيام قليلة، فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع قانون يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو".

وعن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، فاستشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وفي رفح جنوب غزة، استشهد 6 مواطنين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

واستشهد ايضا 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلًا في منطقة البصه بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.