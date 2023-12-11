انت الان تتابع خبر يوم النصر.. انتقالة في تاريخ العراق الحديث وواقعة بطولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الذكرى السادسة، يستذكر العراقيون ملحمة النصر التي جرت امام اعتى التنظيمات الارهابية التي واجهتها المنطقة، ثلاث محافظات سقطت واجزاء من اخريات قريبات ابرزها كركوك وديالى، عشرات الالاف من الضحايا والمصابين ، نزوح مليونين ونصف المليون عراقي الى محافظات الشمال والوسط والجنوب، تراجع امني وشلل اقتصادي وسياسي، مجزرة سبايكر وابادة بحق الايزيديين ومقابر جماعية في نينوى، بعد تمركز التنظيم في الموصل، واقامة دولة خرافية حاول من خلالها ايهام المواطنين بان الوضع انتهى، لتأتي فتوى المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، وتهدم كل ما كان يحاول التنظيم بناءه والتخطيط له لتجزئة هذا البلد، ليهب على اثرها مئات الالاف من العراقيين الغيارى لمساندة القوات الامنية بمختلف صنوفها ونجدة مدنهم الحبيبة، بمعركة استمرت لثلاث سنوات وشهرين حتى لحظة تحرير اخر شبر من الاراضي ، وكسر شوكة التنظيم الذي وقفت معه جميع اطراف الشر التي حاولت تمزيق وحدة العراقيين.



واليوم عادت الموصل بعد ان صارت شوارعها ركاما جراء الحرب الطاحنة، وعادت الحياة والحركة فيها داخل المناطق التي بنيت تدريجيا بسواعد ابنائها، وعادت مئات الالاف من العوائل التي هجرت لبيوتها ومنازلها معززة مكرمة، وظلت الذكرى تلك شاهدة على تكاتف ابناء هذا البلد الذي لن يقبل بضياع ام الربيعين مادام في العراق رجال.