انت الان تتابع خبر المفوضية تحدد موعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إنَّ "المفوضية ستقوم بنصب أكثر من 11 ألف كاميرا صوت وصورة في المراكز والمحطات الانتخابية للتوثيق، قبل تسلم أيِّ شكوى أو طعن"، مبيناً أنَّ "المفوضية ستأتي بقطع الناقل التسلسلي العام "USB"من جميع الأجهزة البالغ عددها 35 ألفاً و553 جهازاً للمطابقة بينها وبين النتائج الموجودة داخل صناديق الاقتراع"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف جميل أنَّ "ورقة الاقتراع ستحمل أكثر من علامة أمنية، إذ سترسل النتائج إلكترونياً من المحطات إلى السيرفرات خلال 6 ساعات وستعلن خلال 24 ساعة قبل السادسة من مساء يوم 19 كانون الأول".

وأشار المسؤول في المفوضية إلى أنَّ "هناك مراكز للعد والفرز في كل محافظة لعد وفرز الصناديق في حال فشل إرسالها عبر الوسط الناقل، إضافة إلى ترحيل الشكاوى والطعون إلى هذه المراكز لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وإذا كان هناك فرق أكثر من 5 % في النتائج ترحّل جميع الصناديق إلى تلك المراكز".

ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر الجاري، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

