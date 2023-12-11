تحطم مقاتلة أمريكية من طراز “إف-16” في كوريا الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم /الاثنين/ أن طائرة مقاتلة تابعة لها من طراز “إف-16″ تحطمت في البحر الأصفر، أثناء تدريب روتيني، فيما أنقذت السلطات الكورية الجنوبية الطيار بعد أن قفز من الطائرة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، في نسختها بالإنجليزية عن بيان القوات، القول:”إن الطائرة المخصصة للجناح المقاتل الثامن أقلعت من قاعدة جوية في جونسان، على بعد 178 كيلومترًا جنوب سول، حيث شهدت حالة طوارئ أثناء الطيران فوق المياه قبل تحطمها”.

وأضاف البيان “نجحت البحرية الكورية الجنوبية في إنقاذ الطيار، وهو في حالة مستقرة الأن، وتم إعادته إلى القاعدة الجوية لتقييم حالته بشكل أفضل”.

وأشارت إلى أن خفر السواحل الكوري الجنوبي والبحرية شاركا في عملية الإنقاذ، ولم تقدم القوات الجوية الأمريكية مزيدا من التفاصيل حول حالة الطيار، مضيفة أن سبب الحادث غير معروف وأنها ستجري تحقيقا.