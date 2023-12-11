تيسير مشاركة العاملين بمواقع "الريف المصري الجديد" في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إنه يجب مشاركة جميع أفراد المجتمع المصري في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل والتنمية نحو العبور للجمهورية الجديدة، وحفاظًا على استقرار الوطن والإسهام في صنع وتأمين مستقبله؛ خصوصًا في ظل المخاطر المختلفة المحيطة بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عمرو عبد الوهاب بقيادات شركة تنمية الريف المصري الجديد؛ حيث وجه بتيسير انتقال ووصول جميع العاملين بمختلف قطاعات ومواقع الشركة بالتناوب إلى صناديق الاقتراع في حال الرغبة في الإدلاء بأصواتهم خلال الفترة الصباحية، على مدار الأيام الثلاثة التي تُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.

ودعا عبد الوهاب جميع المزارعين وصغار المستثمرين من المنتفعين بأراضي المشروع القومي لتنمية المليون ونصف المليون فدان، إلى الحرص على الذهاب إلى صناديق الاقتراع للقيام بواجبهم الوطني، من خلال المشاركة الفاعلة وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، لمشاركة جموع الشعب المصري في رسم ملامح مستقبل بلادهم، ودعم مناخ الديمقراطية والاستقرار الذي بات ينعم به الوطن على مدار الأعوام الأخيرة.