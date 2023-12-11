مفيش مخالفات.. غرفة عمليات التنسيقية تتابع انتظام انتخابات الرئاسة -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قالت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنها مستمرة في متابعة الانتخابات الرئاسية؛ لمتابعة ورصد عملية التصويت في الداخل، لليوم الثاني؛ من خلال فريق متابعة من نحو 20 ألف متابع ومتطوع، بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصد فريق التنسيقية فتح اللجان الانتخابية في موعدها في التاسعة صباحًا؛ باستثناء عدد قليل من اللجان تأخرت لدقائق قليلة وتم تدارك الأمر، كما رصدنا في بعض المحافظات تأخر فتح بعض اللجان؛ نظرًا للظروف الجوية، وصلت في أقصى وقت إلى تأخر ساعة وربع الساعة؛ لتأخر وصول القضاة بسبب تلك الظروف الجوية، ثم انتظمت العملية الانتخابية في كل اللجان بعد ذلك.

ورصد متابعو الغرفة فتح عدد ۸۰۲۹ لجنة في ۲۷ محافظة؛ حيث تم الرصد من خلال المتابعين والمتطوعين التابعين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عدد ۲۷ محافظة، وبلغت نقاط الرصد عدد ١٢٢٥٩ عملية رصد توضح انتشار ٢٠ ألف متطوع ومتطوعة على مستوى ۲۷ محافظة لهم القدرة على رصد عدد ۸۰۲۹ لجنة.

ونوهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأنه لم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، ورصد متابعيها تيسير الإجراءات أمام الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، واستمرار توافد وإقبال الناخبين في مختلف المحافظات بشكل جيد.

وتجري عملية الانتخاب على ٣ أيام؛ هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر، في ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة، داخل ٩٣٧٦ مركزًا انتخابيًّا.

ويتابع العملية الانتخابية:

-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسيًّا يتابعون الانتخابات.

-١٤ منظمة دولية بـ٢٢٠ متابعًا.

- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ٢٢ ألفًا و٣٤٠ متابعًا.

- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ٥٢٨ متابعًا.

- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ٤٢١٨ صحفيًّا وإعلاميًّا.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء؛ للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.