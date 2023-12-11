نقيب الأطباء يدلي بصوته في الانتخابات.. ويحدد مطالبه من الرئيس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أدلى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الإثنين، بمقر لجنة الانتخابات، بالمركز القومي للبحوث بمنطقة الدقي.

وقال نقيب الأطباء، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب دستوري لكل المصريين، مشيرا إلى أن الأطباء يأملون من الرئيس المقبل أن يدعم حقوقهم المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وإزالة العوائق الخاصة بتراخيص المنشآت الطبية، وتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل.

وانطلقت صباح أمس، الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، وتستمر حتى غدا الثلاثاء، حيث يبدأ التصويت فيها من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، تحت إشراف قضائي من حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية.