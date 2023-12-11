المحامي نصرالله وجه نداء للوزراء المعنيين: طريق نهر الكلب مهددة بالانهيار

وجه المحامي أنطوان نصرالله نداء الى وزراء الاشغال و الثقافة والسياحة والطاقة والمياه، مشيرا الى ان "طريق نهر الكلب مهددة بالانهيار ، حيث انهارت التربة من تحتها".

وتابع :"اما نواب المنطقة فالضرب بالميت حرام.كون الاهمال قديم والتعدي كبير ولا يصدق"، مضيفا :"هذه صخور نهر الكلب يا سادة وسنحفر عليها يوما ان اهمالكم اوصلنا الى ما نحن عليه".