المحامي نصرالله وجه نداء للوزراء المعنيين: طريق نهر الكلب مهددة بالانهيار

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وجه المحامي أنطوان نصرالله نداء الى وزراء الاشغال و الثقافة والسياحة والطاقة والمياه، مشيرا الى ان "طريق نهر الكلب مهددة بالانهيار ، حيث انهارت التربة من تحتها".
وتابع :"اما نواب المنطقة فالضرب بالميت حرام.كون الاهمال قديم والتعدي كبير ولا يصدق"، مضيفا :"هذه صخور نهر الكلب يا سادة وسنحفر عليها يوما ان اهمالكم اوصلنا الى ما نحن عليه".
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