تم توقيع ميثاق شراكة إستراتيجية بين المؤتمر الدائم للفدرالية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (ROJAVA). هذا وقد تضمن الميثاق نقاط عدة اهمها مبني على مستوى رسم السياسات العليا فيما يعني إقامة شراكة استراتيجية لعقد الحوارات الدولية والتحضير للقاءات والمساعي الهادفة لتعزيز التقارب مع أي جهة حكومية أو غير حكومية، أو أي طرف فاعل. إضافة لنشر ثقافة السلام والاستقرار في المنطقة، كما لتفعيل الفكر التعددي تحقيقاً لمفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين الافراد كما الجماعات.

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