مسؤول قطري: ابلغنا اميركا إيران وجميع الجهات بضرورة عدم توسيع الحرب لضمان استمرار جهود الوساطة

أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة وإيران وجميع الجهات بضرورة عدم توسيع الحرب الإسرائيلية على غزة، لضمان استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وخلال جلسة لمنتدى الدوحة ناقشت القضية الفلسطينية وتحولها لأزمة عالمية، رأى أن دخول جهة أو جهات في الحرب الجارية، سيصعب من مهمة الوساطة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، معرباً في الوقت نفسه عن خيبة الأمل من فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، لافتاً إلى أننا "بحاجة إلى إيجاد حل للوضع الحالي، والأولوية الآن هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار".