خارجية الفيليبين استدعت السفير الصيني على خلفية احتكاك سفن في بحر الصين الجنوبي

أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الفيليبينيّة تيريسيتا دازا، تقديم احتجاجات دبلوماسيّة واستدعاء سفير ​الصين​، بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في ​بحر الصين الجنوبي​ المتنازع عليه.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر السّواحل الفيليبيني، السّفن الصّينيّة تطلق خراطيم المياه على قوارب فيليبينيّة، خلال مهمّتَي إمداد منفصلتين إلى منطقة شعاب مرجانية يومَي السّبت والأحد. ووقع أيضًا تصادم بين قوارب فيليبينيّة وصينيّة، تبادلت الدّولتان الاتهامات بشأنه.

مع الإشارة إلى أنّ الصين تطالب بالسّيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، بما فيها المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها.