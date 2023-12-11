الجيش الاسرائيلي اعلن مقتل 3 جنود: رصد إطلاق دفعة صواريخ كبيرة نحو منطقة تل أبيب والسهل الساحلي

اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 3 جنود ليرتفع عدد القتلى منذ الصباح إلى 7"، لافتا الى "رصد إطلاق دفعة صواريخ كبيرة نحو منطقة تل أبيب والسهل الساحلي". كما اكد "تسجيل سقوط صاروخ في أحد شوارع مدينة حولون جنوب تل أبيب ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار بعد".

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