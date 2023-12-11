انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميًا بعد وجود دام عشر سنوات

أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، مهمّتها في البلاد، ما يضع حدًّا لالتزام بدأ في عام 2013، في مواجهة أعمال عنف هدّدت استقرار مالي.
وأكّدت المتحدّثة باسم "مينوسما" فاتوماتا كابا، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرّها العام قرب مطار باماكو"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الاحتفال الرّمزي يشكّل النّهاية الرّسميّة للمهمّة"، على رغم أنّ بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان.
وتُعتبر "مينوسما" بعثة السّلام التّابعة للأمم المتحدة الّتي تكبّدت الخسائر الأكبر في السّنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 من أفرادها جرّاء أعمال عدائيّة ارتكبتها خصوصًا جماعات مسلّحة مرتبطة بتنظيمَي "القاعدة" و"داعش". وتضمّ البعثة نحو 15 ألف جندي وشرطي من بلدان عديدة.
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