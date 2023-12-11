العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة قتلى الاحتلال ترتفع وتقارير تشكك بالأرقام الرسمية للخسائر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 7 عسكريين بينهم 6 ضباط في المعارك الدائرة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى التي يعلنها الجيش مقارنة بالقوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات.



وارتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 109 منذ بداية الحملة البرية في قطاع غزة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 38 قتيلا منذ نهاية الهدنة قبل 10 أيام، كما ارتفع العدد الكلي إلى 434 قتيلا من الجنود والضباط منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن القتال مازال ضاريا في عدد من المناطق كالشجاعية وجباليا وخان يونس حيث يواجه الجيش الإسرائيلي مقاومة شديدة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفه.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها في معارك شمالي غزة قبل يومين.



فجوة كبيرة



وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع إنه استقبل في الساعات الـ24 الأخيرة 28 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك قطاع غزة 6 منهم بحالة حرجة.



وبحسب المستشفى، ما يزال يرقد للعلاج في المستشفى 44 جنديا وضابطا أصيبوا في معارك غزة من بينهم 9 حالتهم خطرة، وأكد المستشفى أنه قدم العلاج لـ2034 جنديا وضابطا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أن ثمة فجوة ً كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم وهو 1600 وبين أرقام الجرحى من الجنود وفق القوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات التي استقبلت الجنود الجرحى منذ أول أيام الحرب، والتي بلغت حوالي 4591.



وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت عن أن عدد الجنود الجرحى يصل لنحو خمسة 5 آلاف جندي.



إعلان القسام



ويوم أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة حصلت عليها الجزيرة، أن مقاتلي القسام دمروا بشكل كلي أو جزئي 180 آلية للاحتلال خلال 10 أيام.



كما أكدت كتائب القسام مقتل 40 جنديا إسرائيليا في جباليا وشرق خان يونس، واستهداف 44 آلية خلال يومين، ونشرت صورا لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.



كما نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا يظهر مروحيات الاحتلال وهي تنقل مصابين من الجنود بعد قصف موقع صوفا العسكري واشتعال النيران بداخله.



المصدر: الجزيرة + وكالات

