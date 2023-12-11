تحطم طائرة إف-16 أميركية في كوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلاً عن مصدر عسكري، أن مقاتلة أميركية من طراز إف-16 تحطمت في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، خلال تدريب على التحليق، مضيفة أن الطيار نجح في القفز من الطائرة.