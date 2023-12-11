تحطم طائرة إف-16 أميركية في كوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلاً عن مصدر عسكري، أن مقاتلة أميركية من طراز إف-16 تحطمت في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، خلال تدريب على التحليق، مضيفة أن الطيار نجح في القفز من الطائرة.
ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلاً عن مصدر عسكري، أن مقاتلة أميركية من طراز إف-16 تحطمت في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، خلال تدريب على التحليق، مضيفة أن الطيار نجح في القفز من الطائرة.
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012