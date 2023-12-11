انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميًا بعد وجود دام عشر سنوات

أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطًا جهاديًا وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم الى المغادرة.
وأكدت المتحدثة باسم "مينوسما" فاتوماتا كابا لفرانس برس أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي يشكّل النهاية الرسمية للمهمة رغم أن بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان.
ويضع إنهاء المهمة حداً لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة أعمال عنف هدّدت استقرار الدولة الفقيرة. وطال العنف وسط البلاد وامتد الى دول مجاورة في منطقة الساحل مثل بوركينا فاسو والنيجر، ما تسبّب بمقتل آلاف المدنيين والمسلحين ونزوح ملايين الأشخاص.
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