التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية سيشمل دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون

أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية ان "الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في آذار 2024 ستشمل دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وهي مناطق أعلنت روسيا ضمّها في العام 2022".

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