افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "قصف مدفعي اسرائيلي استهدف أطراف بلدة الخيام". وفي وقت سابق، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00‌‎ ‎من‎ ‎صباح‎ ‌‏يوم الاثنين 11-12-2023 تجمعاً ‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السّماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي على أطراف بلدة الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.