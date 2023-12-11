بو صعب: لا احد يريد استدراج احد في الجلسة التشريعية وشخصيا لا أتمنى التمديد لقائد الجيش

اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب،في تصريح له بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس الى ان "16 من مشاريع القوانين المنجزة من اللجان النيابية وعدد من القوانين المعجلة المكررة التي سيتم دمج بعضها ستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية".

واكد بو صعب انه "لا احد يريد استدراج احد في الجلسة التشريعية وشخصيا لا أتمنى التمديد لقائد الجيش"، معتبرا انه "قد يكون هناك حل في الحكومة لقيادة الجيش وبأي حال يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الطعون التي قد تحصل ونأمل بحل قانوني من مجلس الوزراء".