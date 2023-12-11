«فشل في منع الإبــ..ــادة الجماعية».. تحرك عاجل من بايدن للتهرب من مسئولية المجــ..ــازر بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت طلباً إلى محكمة فيدرالية يدعو إلى شطب دعوى قضائية تتهم الرئيس وفريقه "بالفشل في منع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة".

وأفاد الموقع بأن طلب إدارة بايدن هو محاولة للتهرب من المسئولية القانونية والذنب عمّا يقول العديد من الباحثين والحقوقيين إنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال مركز الحقوق الدستورية، وهو طرف في الدعوى، في بيان نشره الموقع البريطاني، إن "تقديم الإدارة الأمريكية لهذا الطلب متوقع ومخيب للآمال"، مشيرا إلى أن محاموهم "يركزون على المسائل القضائية بدلاً من جوهر الدعوى".

وأكد المركز أنه يخطط لتقديم رد على ملف الإدارة الأمريكية في الأيام المقبلة.

ويوم الجمعة الماضي، قدمت إدارة جو بايدن طلبها قبل يوم واحد من الذكرى الـ75 لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، وجاء فيه أنه يجب رفض الدعوى لأن الإدارة تقول إن الدعوى ستُبطِل قرارات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية، وبالتالي سيكون "انتهاكاً للفصل الدستوري بين السلطات".

وجاء في ملف الإدارة: "يسعى المدعون إلى أن تُبطِل المحكمة قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي".

وتابع: "لكن القرارات المتعلقة بما إذا كانت الإدارة تؤثر في الدول الأجنبية وكيفية ذلك، وما إذا كانت ستقدم المساعدة العسكرية أو المالية أو أي دعم آخر لها وكيفية تقديمها، هي قرارات مُوكَلة بموجب الدستور للفروع السياسية للحكومة".

كما ينص الطلب على أن المحكمة "ليس لها اختصاص للنظر في تلك الدعوى؛ نظراً لأن إسرائيل دولة أجنبية ذات سيادة وأفعالها مستقلة عن الولايات المتحدة."

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية"، خلفت، حتى مساء أمس الأحد، 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.