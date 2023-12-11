شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات الصومال تقتل 120 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 120 صوماليًا مصرعهم نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب مياه نهري جوبا وشبيلي.

وأوضح رئيس الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث محمود معلم عبد الله، أن محافظات "باي وجيدو" و"جوبا السفلى" كانت الأكثر تضررًا، وأكد رئيس الوكالة، أنه هناك في صعوبة في وصول المساعدات إلى بعض المناطق.

حيث أدت الفيضانات إلى إغلاق العديد من المطارات في الوقت الذي تستمر فيه التحديات المرتبطة بالفيضانات في العديد من المدن داخل محافظة هيران، وخاصة مدن بلدوين بولوبرتي وجللقسي.