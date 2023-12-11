محمد بن زايد ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم /الإثنين/، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تنميته وتطويره وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الجانبين تبادلا - خلال الاتصال - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي، حيث أشاد كيشيدا بنجاح تنظيم الحدث، معربا عن تمنياته أن تسهم مخرجات المؤتمر في تحقيق خطوات عملية ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي وإعطاء دفعة نوعية للجهود الدولية الهادفة إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة تحديات تغير المناخ من أجل بناء مستقبل مستدام لجميع شعوب العالم.