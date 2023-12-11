الصومال وقطر يبحثان تعزير التعاون المشترك والاستقرار في المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وناقش الجانبان، خلال لقائهما المنعقد اليوم الاثنين، على هامش مشاركتهما في منتدى الدوحة الدولي 2023، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك مؤتمر الشؤون الأمنية الصومالية الذي سيعقد هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الصومال وقطر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن والاستقرار في المنطقة.