خريطة الأسعار اليوم: انخفاض العدس والجبن والبلطي وارتفاع الذهب والمسلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار العدس والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الذهب والمسلى الصناعي.

وخلال تعاملات اليوم، رصد الخليج 365 تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا وانخفاض الباذنجان البلدي بسوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض العدس والجبن وارتفاع المسلى الصناعي بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات