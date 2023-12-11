بالصور.. شاومي تفاجئ السوق بـ 3 هواتف اقتصادية بأسعار رخيصة

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت شركة شاومي الصينية، إغراق السوق العالمية بهواتفها الجديدة قبل نهاية العام الجاري 2023، على أمل انتزاع المركز الثاني من هواتف آيفون.

وبعد طرح سلسلة 14 الرائدة، وسلسلة طراز K70، التي تنتمي إلى فئة قاتل الهواتف الرائدة، طرحت شاومي 3 هواتف مؤخرا تنتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية، بأسعار تبدأ من 120 يورو، ما يعادل نحو 6 آلاف جنيه مصري.

Xiaomi Redmi 13C

يأتي شاومي Xiaomi Redmi 13C، بتصميم بلاستيكي بالكامل، مع وزن يبلغ 192 جراما وسمك نحيف 8.1 ملليمتر.

شاشة الهاتف من نوع IPS مقاسها 6.74 بوصة، مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس بتردد 90 هيرتز مع قوة سطوع تصل إلى 600 شمعة، بكثافة بيسكلات 260.

نظام التشغيل أندرويد 13، مع معالج ميدياتك هيليو G85 بمعيارية 12 نانومتر.

الذاكرة الداخلية للهاتف 128 أو 256، مع ذاكرة عشوائية رام 4 أو 8جيجا.

كاميرات الهاتف ليست من نقاط القوة، إذ تأتي العدسات الخلفية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانية ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وكاميرا السيلفي 8 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف بصمة جانبية، والبطارية 5000 مللي أمبير، مع شاحن بقدرة 18وات، مع ميزة NFC.

ومن المقرر طرح شاومي Xiaomi Redmi 13C بسعر يبدأ من 150 يورو، وهو سعر منافس للغاية. وسيكون في 4 ألوان: الأسود والأبيض والأزرق والأخضر.

Xiaomi Redmi 13C 5G

يأتي بتصميم ومواصفات مشابهة تقريبا، مع اختلاف رئيسي، فالمعالج يدعم اتصالات الجيل الخامس وهو ميدياتك دايمنستي 6100+ بمعيارية 6 نانومتر.

والاختلاف الثاني في وجود نسخة بذاكرة عشوائية رام 6 جيجا، إضافة إلى نسختي 4 و 8 جيجا.

الاختلاف الثالثة في كاميرا السيلفي فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل فقط، كما يفتقد ميزة NFC.

ومن المقرر طرح الهاتف بسعر يبدأ من 120 يورو في 3 ألوان: الأسود والأخضر والفضي.

Xiaomi Redmi 13R

لا توجد اختلافات كبيرة بينه والهاتف السابق، باستثناء الوزن 195 جراما، والذاكرة العشوائية بخيار واحد 4 جيجا والذاكرة الداخلية بخيار واحد أيضا 128 جيجا، وأيضا يفتقد ميزة NFC.

ومن المقرر طرح الهاتف بسعر 130 يورو في 3 ألوان: الأسود والأخضر والوردي.