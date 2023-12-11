أكدت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحلركة "الجهاد الإسلامي"، "مقتل وإصابة جميع أفراد إحدى الآليات العسكرية الصهيونية قمنا بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": دمَّرنا آليَّة عسكرية صهيونية في شرق غزة مما أدى الى مقتل وإصابة جميع أفرادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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