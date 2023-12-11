سقوط مسيرة اسرائيلية في محيط سرايا مرجعيون الحكومي

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف سهل مرجعيون بقذيفتين وتلة العويضة بقذائف مدفعية. كما أفادت عن سقوط مسيرة اسرائيلية صغيرة في قرب سرايا مرجعيون الحكومي بسبب عطل فني.

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