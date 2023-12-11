"المنار": دبابة إسرائيلية تطلق عددا من القذائف باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أفاد مراسل "المنار"، بأن "دبابة للجيش الإسرائيلي تطلق عددا من القذائف باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، بالتزامن مع اطلاق النار من رشاشات متوسطة على المنطقة البحرية نفسها".

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