وزير الدفاع تلقى إتصالا من نظيرته الهولندية: متمسكون بدور اليونيفيل خصوصا في هذه الظروف

تلقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم اتصالا من نظيرته الهولندية كايسا أولونغرين Kajsa Ollongren، وتم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة.

وشددت أولونغرين على ضرورة خفض التصعيد ووجوب تطلع المجتمع الدولي في المستقبل الى تحقيق حل الدولتين.

بدوره شدد سليم على ان السلام والإستقرار لا يمكن أن يتحققا من دون السلام العادل والشامل والتزام مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة.

وخلال الإتصال كان عرض لدور اليونيفيل في جنوب لبنان، وفي هذا السياق أكد الوزير سليم أهمية ما تقوم به اليونيفيل في الجنوب مشددا على تمسك لبنان بدورها خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

كما أشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين الجيش واليونيفيل والعلاقة الوطيدة القائمة بين المجتمع المحلي وهذه القوة على مدى العقود المنصرمة.

وتم البحث في العلاقات الثنائية لا سيما في المجال العسكري بين جيشي البلدين.